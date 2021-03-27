Китай ввел ответные санкции против США и Канады

МИД Китая сообщил о введении ответных санкций в отношении представителей США и Канады после того, как 22 марта власти этих стран присоединились к санкциям ЕС за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Накануне, 26 марта, по той же причине КНР ввела санкции против Великобритании.
«США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации, в ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении главы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председателя Тони Перкинса, члена канадского парламента Майкла Чонга»,— приводит «РИА Новости» выдержку из заявления министерства.
Китай также вводит санкций против подкомитета по международным правам человека Палаты представителей Канады.
ЕС 22 марта объявил о новых санкциях за нарушение прав человека в отношении ряда стран, в том числе Китая. В ответ КНР ввела санкции против десяти европейских парламентариев, ученых и политиков, а также четырех юрлиц ЕС за вмешательство во внутренние дела СУАР.
Китайские власти якобы принудительно отправляют мусульман из СУАР работать на производствах. Руководство страны объясняет это тем, что ислам — чужеродная религия, навязанная извне. Представители западных государств осуждают это.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016