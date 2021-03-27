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Суэцкий канал могут освободить уже сегодня

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Суэцкий канал могут освободить уже сегодня

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале, могут снять с мели в течение субботы, 27 марта. Об этом сообщили источники WSJ.

«Мы можем сдвинуть его с мертвой точки раньше, чем предполагалось», — сказал собеседник издания, участвующий в работах по освобождению судна. Он отметил, что новые попытки выкопать нос корабля из берега, куда он врезался, «идут хорошо».

Таким образом, вскоре канал могут освободить для движения.

Как пишет издание, команда спасателей расчищает песок и грязь вокруг носовой части Ever Given, чтобы попытаться освободить судно во время прилива.

26 марта вокруг контейнеровоза начались работы по углублению дна с помощью специального оборудования. Позже оператор судна, компания Berhard Shult Shipmanagment (BSS) сообщила, что попытка сдвинуть корабль не увенчалась успехом.

Представители голландской компании SMIT, помогающей Египту вести работы, заявили, что 28 марта для помощи будут дополнительно привлечены два буксира тягой 220–240 т. Кроме того, 27 марта на место аварии должны прибыть эксперты ВМС США.

Изначально сообщалось, что на работы по разблокировке канала уйдет около двух дней. Однако позже Питер Бердовски, глава компании Boskalis, специалисты которой пытались снять контейнеровоз с мели, заявил, что на это может уйти несколько недель.

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Контейнеровоз Ever Given сел на мель 23 марта из-за сильного порыва ветра. Корабль полностью заблокировал движение по каналу в обе стороны. Компании уже начали направлять свои суда в обход Африки, что увеличит время в пути примерно на неделю. Аналитики Allianz подсчитали, что каждый день, который Ever Given блокирует канал, может стоить мировой торговле от $6 млрд до $10 млрд.

Суэцкий канал представляет собой кратчайший круглогодично доступный морской путь из Азии в Европу. Он сокращает этот маршрут по меньшей мере на 8 тыс. км. Также через него идет один из путей, соединяющих порты США и Дальнего Востока. Длина канала — 193 км, ширина — более 200 м. Через него проходит до 12% всего объема мировой торговли. Ежемесячно через канал провозится около 51 млн т контейнеров с товарами, также через него идут танкеры с нефтью и газом. В среднем через канал проходят до 50 судов в день.

Суэцкий канал
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