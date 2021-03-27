Минздрав внезапно исключил три области из списка «красных» регионов

Министерство здравоохранения за сегодня второй раз обновило данные определения регионов со значительным распространением COVID-19. «Красная» зона карантина сократилась до 10 областей, утром в ней находилось 13 регионов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В новом перечне из списка «красных» зон исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области. Они теперь отнесены в «оранжевую» зону.

Таким образом, в «красной» зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

При этом в «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Ровенская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.

Единственным регионом, который находится в «желтой» зоны, остается Херсонская область.

Напомним, сегодня Госкомиссия ТЭБ и ЧС приняла решение внести Черниговскую область в «красную» зону карантина. Более жесткие ограничения в регионе начнут действовать с понедельника, 29 марта.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что локдаун на общенациональном уровне может быть введен, если большее число областей перейдут в «красную» зону.