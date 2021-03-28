Сертификаты вакцинации появятся в ЕС к 15 июня

Сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 станут доступны в Евросоюзе к 15 июня. Об этом в эфире телеканала LCI заявил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Он (сертификат. — Ред.) будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его потребовать», — сообщил Бретон.

В сертификате будут указаны имя владельца, дата рождения, номер паспорта, а также сведения о прививке от коронавируса или информация о перенесенном COVID-19.

Еврокомиссия представила проект так называемых «ковид-паспортов» 17 марта. Было заявлено, что сертификат будет включать не только наличие вакцинации, но также и информацию о перенесенном заболевании и об отрицательном тесте на коронавирус. Это поможет избежать дискриминации в отношении тех людей, которые не прошли вакцинацию.

Паспорт будет выдаваться в цифровом и/или бумажном формате и содержать QR-код. Информация в документе будет представлена на языке страны выдачи и на английском, он будет действовать во всех странах — членах ЕС. Получение сертификата будет бесплатным.

Сертификат позволит гражданам, вакцинированным любым препаратом, который одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), въезжать в страны — члены ЕС.