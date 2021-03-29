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Минздрав заканчивает разработку паспортов вакцинации

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Минздрав заканчивает разработку паспортов вакцинации

Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации находятся на финальной стадии разработки паспорта вакцинации для Украины, сообщил Минздрав в Facebook.

Согласно сообщению, такой паспорт получат граждане, которые сделают две прививки от коронавируса.

«В свидетельстве вакцинации должна содержаться информация, когда человек вакцинирован, срок действия вакцины согласно инструкции. Мы предположим, чтобы документ был максимально удобным», — процитировала министра здравоохранения Максима Степанов пресс-служба.

По его словам, дата запуска еще не согласована, но планируется внедрение паспортов, когда будет вакцинировано большее количество человек.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки в стране системы «паспортов вакцинации» по примеру стран Европейского Союза, США и Израиля.

«Эти «паспорта» уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем — то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей «паспортизации», — цитировала Зеленского его пресс-служба.

паспорт вакцинации
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