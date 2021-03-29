Минздрав заканчивает разработку паспортов вакцинации

Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации находятся на финальной стадии разработки паспорта вакцинации для Украины, сообщил Минздрав в Facebook.
Согласно сообщению, такой паспорт получат граждане, которые сделают две прививки от коронавируса.
«В свидетельстве вакцинации должна содержаться информация, когда человек вакцинирован, срок действия вакцины согласно инструкции. Мы предположим, чтобы документ был максимально удобным», — процитировала министра здравоохранения Максима Степанов пресс-служба.
По его словам, дата запуска еще не согласована, но планируется внедрение паспортов, когда будет вакцинировано большее количество человек.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки в стране системы «паспортов вакцинации» по примеру стран Европейского Союза, США и Израиля.
«Эти «паспорта» уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем — то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей «паспортизации», — цитировала Зеленского его пресс-служба.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016