Xiaomi показала свой новый умный браслет Mi Band 6

Компания Xiaomi на большой весенней презентации показала новое поколение смарт-браслета Mi Band 6. Характеристики носимого гаджета значительно улучшены, заявили на мероприятии, которое транслировалось на YouTube.
Дисплей, выполненный по технологии AMOLED, резко увеличен — 1,56 против 1,1 дюйма у предшественника. Браслет получил 130 вариантов оформления экрана и десятки режимов тренировок. Гаджет научился автоматически определять разновидность физической нагрузки. Есть и версия с NFC, но бесконтактная оплата с ней вряд ли заработает из-за программных ограничений.
Mi Band 6 оснащен не только датчиком измерения пульса, но и функцией определения насыщения крови кислородом. Браслету обещают влагозащиту на 5 «атмосфер». Автономная работа заявлена на уровне 14 суток, осталась и удобная магнитная зарядка.
Первым рынком, где стартую продажи фитнес браслета, станет Китай. Базовая версия Mi Band 6 обойдется в 229 юаней (975 гривен по текущему курсу).
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