Президент Пакистана заразился коронавирусом после вакцинации

Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом, несмотря на сделанную ранее первую прививку. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter.

«У меня положительный анализ на COVID-19... Получил 1-ю дозу вакцины, но антитела начинают появляться после 2-й дозы, которая должна была быть введена через неделю. Пожалуйста, будьте осторожны», — говорится в твите.

Президент Пакистана сделал прививку от коронавируса 19 марта, став первым в возрастной группе привитых старше 70 лет.

Ранее, как сообщило министерство здравоохранения страны, коронавирусную инфекцию выявили у премьер-министра Пакистана Имрана Хана, который также был привит.