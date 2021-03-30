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В Украине уже сделали более 200 тысяч прививок

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В Украине уже сделали более 200 тысяч прививок

В Украине за прошедшие сутки сделали 14 433 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже 212 898 человек, из них уже двое получили обе дозы вакцины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (1740). В остальных регионах ситуация такая:

Винницкая область — 640 прививок;
Волынская область — 370 прививок;
Днепропетровская область — 1290 прививок;
Донецкая область — 580 прививок;
Житомирская область — 700 прививок;
Закарпатская — 440 прививок;
Запорожская область — 670 прививок;
Ивано-Франковская область — 415 прививок;
Киевская область — 550 прививок;
Кировоградская область — 420 прививок;
Луганская область — 330 прививок;
Львовская область — 728 прививок;
Николаевская область — 330 прививок;
Одесская область — 310 прививок;
Полтавская область — 840 прививок;
Ровенская область — 520 прививок;
Сумская область — 540 прививок;
Тернопольская область — 440 прививок;
Харьковская область — 380 прививок;
Херсонская область — 350 прививок;
Хмельницкая область — 430 прививок;
Черкасская область — 800 прививок;
Черновицкая область — 380 прививок;
Черниговская область — 240 прививок.

Вакцинация вчера проводилась 152 мобильным бригадами и 656 пунктами прививки. В лист ожидания вакцинации уже записались 371 406 человек.

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Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине могут делать до 4 миллионов прививок от COVID-19 за месяц уже в мае.

Отметим, вакцинация в Украине началась в конце февраля препаратом индийского производства Covishield. На прошлой неделе Индия приостановила экспорт вакцины.

Днями из Китая в Украину прибыла первая партия вакцины Sinovac Biotech.

 

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