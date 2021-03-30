В аннексированном Севастополе члену «свидетелей Иеговы» дали 6,5 года колонии

Суд в аннексированном РФ Севастополе приговорил члена запрещенной в РФ религиозной организации «свидетелей Иеговы» к шести с половиной годам колонии «за организацию экстремистской деятельности», сообщается на сайте Гагаринского районного суда Севастополя.
«Последователь религиозной группы „свидетелей Иеговы“, деятельность которой признана экстремистской, осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима на 6,5 года. После освобождения ему также будет запрещено в течение 7 лет заниматься просветительской деятельностью, деятельностью, связанной с выступлениями и публикациями в СМИ, размещением материалов в информационно-коммуникационных сетях, включая сеть интернет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации», предполагает до 10 лет лишения свободы).
По данным пресс-службы, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.
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