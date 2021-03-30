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Австрия собирается купить 1 млн доз российской вакцины «Спутник V»

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Австрия собирается купить 1 млн доз российской вакцины «Спутник V»

Австрия собирается закупить у России с апреля 1 млн доз российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц, его заявление распространило издание ОЕ24.

«В вопросе вакцин не должно быть геополитических шор. Важно только то одно, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она. С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест», — говорится в заявлении Курца.

Согласно информации ведомства австрийского федерального канцлера, Австрия и Россия сейчас ведут переговоры о закупке 1 млн доз «Спутник V» тремя траншами — с поставками в апреле, мае и июне 2021 года.

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Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорейшим образом зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По словам Курца, чем больше вакцин, тем лучше.

В начале марта Курц сообщал, что Австрия ведет переговоры с Россией на тему возможной закупки вакцины от коронавируса «Спутник V» в случае ее сертификации EMA и сотрудничества в производстве.

Австрия, Спутник V
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