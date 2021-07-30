В РФ «Свидетелям Иеговы» дают реальные тюремные сроки

Районный суд российского Ростова-на-Дону признал виновными в организации деятельности экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы» Вилена Аванесова, Арсена Аванесова и Александра Паркова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Все они получили реальные сроки. Приговор в законную силу не вступил.
Суд установил, что Аванесовы и Парков с 2017 до 2019 года участвовали в организации деятельности местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы» «Центральная, Ростов-на-Дону».
Арсену Аванесову суд назначил шесть лет колонии общего режима, Вилену Аванесову — шесть лет колонии общего режима, Александру Паркову — шесть с половиной лет колонии общего режима. Согласно решению суда, им запрещается в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с участием в общественных организациях. Также в отношении них после отбывания срока вступит в силу ограничение свободы сроком на год.
Еще в апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил деятельность «Свидетелей Иеговы», признав организацию экстремистской. После того, как в августе того же года все организации «Свидетелей Иеговы» были внесены в реестр запрещенных на территории РФ, началось массовое уголовное преследование сторонников учения.
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