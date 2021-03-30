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Польская PGNiG будет искать газ в Украине

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Польская PGNiG будет искать газ в Украине

Польская энергетическая компания PGNiG и украинская компания «Нафтогаз» подписали соглашение о намерении сотрудничать в поиске и эксплуатации газа в Украине. Об этом говорится в размещенном во вторник на сайте PGNiG сообщении.

Как указано в сообщении, «возможное сотрудничество касается областей, которые с геологической точки зрения являются продолжением структур, эксплуатируемых польской компанией более 70 лет». Вклад PGNiG в потенциальное сотрудничество будет состоять в применении передовых методов разведки.

«Компания в течение многих лет использует среди прочего трехмерный анализ сейсмических изображений при планировании бурения, что позволило ей открыть новые запасы газа в Подкарпатье. PGNiG рассчитывает, что использование этих технологий в Украине может дать аналогичные результаты», — указали в польской компании.

«Украина, которая располагает одними из крупнейших газовых ресурсов Европы, может стать для PGNiG привлекательным местом для развития. Мы особенно заинтересованы в деятельности в западной части страны, граничащей с областью, где мы занимаемся добычей полезных ископаемых уже несколько десятилетий. Имеющиеся данные указывают на большой потенциал месторождения этого региона», — указал заместитель главы PGNiG Роберт Перковский.

По его словам, потенциальное сотрудничество двух компаний может привести к росту добычи природного газа в западной части Украины. «Это будет выгодно как с точки зрения развития обеих компаний, так и для укрепления энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе», — добавил он.

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В октябре прошлого года PGNiG подписала инвестиционное соглашение с Energy Resources of Ukraine о совместном геологоразведочном проекте по поиску газа в Украине недалеко от границы с Польшей. По данным польской компании, это месторождение имеет большой потенциал, так как схоже с месторождением в районе города Пшемысль — крупнейшим месторождением природного газа в Польше.

Нафтогаз України, PGNiG
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