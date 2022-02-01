Поляки купили американский СПГ для поставок в Украину

Польская PGNiG закупила в США партию сжиженного природного газа (СПГ) для поставки до украинской границы для ERU Europe, сообщила «ЭРУ Трейдинг» в пресс-релизе во вторник.

«Танкер с американским СПГ прибудет в терминал СПГ президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года. После повторной газификации топливо подается в польскую газотранспортную систему. ERU будет получать приобретенное топливо на соединении между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года», — говорится в документе.

Как проинформировали в «ЭРУ Трейдинг», это уже вторая поставка газа в Украину, осуществленная PGNiG и ERU на основе закупки американского СПГ. Первая поставка была осуществлена более двух лет назад. Тогда танкер с приобретенным грузом прибыл на терминал Свиноуйсьце в ноябре 2019 года. ERU получило топливо через соединение в Германовице.

«Это очередная поставка американского СПГ в Украину, осуществленная компанией PGNiG в сотрудничестве с ERU, являющейся нашим стратегическим торговым партнером на украинском рынке. Выстроенные годами хорошие отношения особенно важны сейчас, в период большой турбулентности на газовом рынке в Европе», — заявил председатель правления PGNiG SA Павел Маевски, слова которого приведены в пресс-релизе.

По его словам, инвестиции Польши в газовую инфраструктуру в последние годы позволяют усилить энергетическую безопасность региона, обеспечить клиентам доступ к диверсифицированным источникам природного газа.

В свою очередь, как заявил управляющий партнер ERU Дейл Перри, в настоящее время задача диверсификации поставок топлива, особенно СПГ, — «это ответственность не только государства, но и частных компаний», говорится в пресс-релизе.

«Для ERU честь заключить новое соглашение со своим долгосрочным партнером PGNiG по импорту американского СПГ в Украину», — подчеркнул он.

«Энергетические ресурсы Украины» — группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Группа «ЭРУ» принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри.

ERU Management Services LLC — американская материнская компания, входящая в состав группы и совершающая трейдинговые операции.