Поляки купили американский СПГ для поставок в Украину

Польская PGNiG закупила в США партию сжиженного природного газа (СПГ) для поставки до украинской границы для ERU Europe, сообщила «ЭРУ Трейдинг» в пресс-релизе во вторник.
«Танкер с американским СПГ прибудет в терминал СПГ президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года. После повторной газификации топливо подается в польскую газотранспортную систему. ERU будет получать приобретенное топливо на соединении между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года», — говорится в документе.
Как проинформировали в «ЭРУ Трейдинг», это уже вторая поставка газа в Украину, осуществленная PGNiG и ERU на основе закупки американского СПГ. Первая поставка была осуществлена более двух лет назад. Тогда танкер с приобретенным грузом прибыл на терминал Свиноуйсьце в ноябре 2019 года. ERU получило топливо через соединение в Германовице.
«Это очередная поставка американского СПГ в Украину, осуществленная компанией PGNiG в сотрудничестве с ERU, являющейся нашим стратегическим торговым партнером на украинском рынке. Выстроенные годами хорошие отношения особенно важны сейчас, в период большой турбулентности на газовом рынке в Европе», — заявил председатель правления PGNiG SA Павел Маевски, слова которого приведены в пресс-релизе.
По его словам, инвестиции Польши в газовую инфраструктуру в последние годы позволяют усилить энергетическую безопасность региона, обеспечить клиентам доступ к диверсифицированным источникам природного газа.
В свою очередь, как заявил управляющий партнер ERU Дейл Перри, в настоящее время задача диверсификации поставок топлива, особенно СПГ, — «это ответственность не только государства, но и частных компаний», говорится в пресс-релизе.
«Для ERU честь заключить новое соглашение со своим долгосрочным партнером PGNiG по импорту американского СПГ в Украину», — подчеркнул он.
«Энергетические ресурсы Украины» — группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Группа «ЭРУ» принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри.
ERU Management Services LLC — американская материнская компания, входящая в состав группы и совершающая трейдинговые операции.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016