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Credit Suisse сравнил уровень доверия к вакцинам в разных странах

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Credit Suisse сравнил уровень доверия к вакцинам в разных странах

Россия заняла последнее место по уровню доверия населения к вакцине от COVID-19 собственного производства среди восьми крупнейших развивающихся стран. К такому выводу пришли эксперты банка Credit Suisse, который опубликовал 1 апреля десятое издание исследования потребительских рынков развивающихся страны Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2021.

В октябре 2020 года отечественным вакцинам доверяли 40% россиян, к январю 2021 года их доля снизилась до 38%. При этом в среднем среди всех стран, фигурировавших в исследовании, уровень доверия к препаратам собственного производства составил около 60%.

Лидером по доверию к отечественным вакцинам стал Китай, где привиться препаратом собственного производства готовы 90% населения. В Бразилии уровень доверия составил более 80%, в Индии, Индонезии и Таиланде он колеблется в районе 70%, в Турции и Мексике — более 60%. При этом в исследовании вопрос был поставлен как предположение, что отечественные вакцины в каждой из этих стран уже созданы и запущены в оборот.

Самые большие опасения в связи с вакцинацией вызывают побочные эффекты от прививок — о них беспокоятся более 40% опрошенных россиян. Второй по популярности причиной отказа от вакцинации у россиян является недоверие к любым вакцинам от коронавируса — 25%, еще 19% россиян не считают нужным вакцинироваться от коронавируса в принципе.

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Обзор составлен на основе более 14 200 подробных личных интервью с потребителями из восьми развивающихся стран — Китая, Бразилии, России, Индии, Индонезии, Мексики, Таиланда и Турции. Суммарно в этих странах проживают более 3,7 млрд человек, а общий объем потребления составляет $15,42 трлн.

опрос, вакцина
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