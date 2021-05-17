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Украинцы считают, что стране нужно начать разработку своей вакцины от COVID-19

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Украинцы считают, что стране нужно начать разработку своей вакцины от COVID-19

74% украинцев считают, что Украине нужно начать разработку собственной вакцины от коронавируса, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 4-8 мая 2021 года.

Согласно данным исследования, 61% украинцев поддерживают идею собственного производства всех вакцин в Украине, даже если они будут дороже иностранных, 32% — не поддерживают такую идею. 74% считают, что Украине нужно начать разработку собственной вакцины от COVID-19, противоположного мнения придерживаются 21%.

25% отметили, что лично болели коронавирусом, 69% — не болели. 64% тех, кто болел COVID-19, обращались за помощью к врачам госучреждений здравоохранения, 36% — не обращались.

52% тех, кто обратился за помощью, оценили качество полученной консультации, лечения на хорошо и отлично, 26% — на удовлетворительно, 22% — на плохо и ужасно.

По данным соцопроса, половина украинцев скорее боятся экономических последствий эпидемии коронавируса для своей семьи, чем боятся заболеть. Треть — наоборот больше боятся заболевания, чем финансовые трудности. 15% отметили, что ничего не боятся (с ноября прошлого года количество таких респондентов увеличилось почти вдвое).

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Подавляющее большинство опрошенных поддерживают введение государственных программ по поддержке, защите врачей, пострадавших от коронавируса (94%) и реабилитации от болезни незащищенных слоев населения (87%).

49% считают, что критика отдельными политиками действий власти по борьбе с пандемией коронавируса скорее вредит борьбе с заболеваемостью, 26% — противоположного мнения.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

опрос, вакцина, вакцинация
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