Немецкие экологи попробуют через суд остановить «Северный поток — 2»

Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена обратиться в суд по вопросу о запрете строительства «Северного потока — 2» после того, как регулятор отклонил их протест, говорится в заявлении на сайте DUH.

Ранее федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонило протест Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Союза защиты природы (NABU), которые требовали отозвать выданное ранее разрешение на завершение работ по укладке труб в рамках строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Профильное федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) сегодня отклонило жалобу Deutsche Umwelthilfe (DUH) против дальнейшего строительства балтийского трубопровода Nord Stream 2 в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ). В DUH резко критикуют это решение и заявляют, что обратятся в суд. В DUH убеждены, что BSH недостаточно изучил или проигнорировал природоохранные и климатические аспекты при утверждении дальнейшего строительства», — говорится в заявлении на сайте организации.

Напомним, сегодня стало известно, что готовность «Северного потока — 2» в настоящее время составляет 95%. Осталось уложить около 121 км труб.