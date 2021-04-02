На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд, погибли десятки человек

На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов внутри тоннеля. Как минимум 36 человек погибли, 72 пострадали, сообщил Reuters со ссылкой на министерство транспорта Тайваня.
Авария произошла в уезде Хуаялянь. По информации СМИ, поезд столкнулся с техникой, которая расчищала пути от камней.
В составе поезда восемь вагонов. В них находились около 350 человек. По имеющимся сведениям, второй и третий вагоны сошли с рельсов, а последующие - деформировались от удара о стену туннеля.
Пока сообщалось об эвакуации только 100 пассажиров. Спасательная операция продолжается.
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