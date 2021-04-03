В учебном центре в Черниговской области застрелился контрактник

В учебном центре «Десна» им. Ярослава Мудрого в Черниговской области застрелился военнослужащий контрактной службы 1996 года рождения, сообщает пресс-служба «Десны».
«С грустью сообщаем, что вчера утром один из военнослужащих контрактной службы, прибывший месяц назад на учебу в 169-й Учебный центр, совершил самоубийство, выстрелив в голову из АК-74. Военнослужащий 1996 года рождения в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный. Стоит отметить, что пуля для рокового выстрела была у него с собой», — сказано в сообщении в Фейсбуке.
Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места подий показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались.
«Причина такого поступка — не известна», — добавили в учебном центре.
Сейчас работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области.
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