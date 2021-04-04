Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и ряд других компаний

Экс-президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников из Республиканской партии бойкотировать компании, осудившие новый избирательный закон в штате Джорджия, сообщает телеканал Fox News.

Речь идет о Главной лиге бейсбола (Major League Baseball), компании-производителе газированных напитков Coca-Cola, авиакомпании Delta Airlines и ряде других организаций, выступивших против нового избирательного закона в Джорджии.

«Наконец-то настало время для республиканцев и консерваторов нанести ответный удар, у нас определенно больше людей, чем у них. Бойкотируйте Major League Baseball, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck. Не приобретайте заново их продукцию до тех пор, пока они не смягчат свою позицию», — приводит слова Трампа телеканал. Бывший президент также добавил, что демократы сами «играли в грязную игру», бойкотируя компании, выступавшие против их инициатив.

Как сообщает телеканал Fox News, некоторые республиканцы от штата Джорджия объявили, что уберут продукцию Coca-Cola из своих офисов.

Джорджия стала одним из штатов, где решалась судьба президентских выборов 2020 года, причем тогдашний президент Дональд Трамп заявлял о широкомасштабных фальсификациях, что не подтвердилось в судах. Затем демократы выиграли оба сенатских места от Джорджии во втором туре и получили, таким образом, контроль над сенатом.

В марте Трамп приветствовал принятие нового избирательного закона штата Джорджия. Он требует от избирателей предъявлять удостоверение с фотографией, чтобы голосовать по почте. Кроме того, ужесточается доступ к открепительным бюллетеням, сокращается число возможных «почтовых ящиков» для бюллетеней на улицах.