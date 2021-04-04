Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и ряд других компаний

Экс-президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников из Республиканской партии бойкотировать компании, осудившие новый избирательный закон в штате Джорджия, сообщает телеканал Fox News.
Речь идет о Главной лиге бейсбола (Major League Baseball), компании-производителе газированных напитков Coca-Cola, авиакомпании Delta Airlines и ряде других организаций, выступивших против нового избирательного закона в Джорджии.
«Наконец-то настало время для республиканцев и консерваторов нанести ответный удар, у нас определенно больше людей, чем у них. Бойкотируйте Major League Baseball, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck. Не приобретайте заново их продукцию до тех пор, пока они не смягчат свою позицию», — приводит слова Трампа телеканал. Бывший президент также добавил, что демократы сами «играли в грязную игру», бойкотируя компании, выступавшие против их инициатив.
Как сообщает телеканал Fox News, некоторые республиканцы от штата Джорджия объявили, что уберут продукцию Coca-Cola из своих офисов.
Джорджия стала одним из штатов, где решалась судьба президентских выборов 2020 года, причем тогдашний президент Дональд Трамп заявлял о широкомасштабных фальсификациях, что не подтвердилось в судах. Затем демократы выиграли оба сенатских места от Джорджии во втором туре и получили, таким образом, контроль над сенатом.
В марте Трамп приветствовал принятие нового избирательного закона штата Джорджия. Он требует от избирателей предъявлять удостоверение с фотографией, чтобы голосовать по почте. Кроме того, ужесточается доступ к открепительным бюллетеням, сокращается число возможных «почтовых ящиков» для бюллетеней на улицах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016