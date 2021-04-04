Войти
Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и ряд других компаний
позиция
Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и ряд других компаний
Зеленский пошутил про пятничные заседания СНБО
их нравы
Зеленский пошутил про пятничные заседания СНБО

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

Картридж Super Mario Bros. продали на аукционе за рекордную сумму

362

На американском аукционе Heritage Auctions продали нераспечатанный картридж с игрой Super Mario Bros. 1986 года за $660 тыс. Об этом говорится в Twitter аукциона.

Это наиболее высокая цена, за которую когда-либо продавали видеоигры.

Как пишет Associated Press, изначально картридж купили в качестве подарка на Рождество, но забыли в ящике стола. Там он и пролежал с 1986 года до наших дней, сохранив оригинальную упаковку. Игру обнаружили только в начале 2021-го.

Эксперт Heritage Auctions по видеоиграм Валари Маклеки отметила, что картридж относится к редкому серийному выпуску, и найти его сегодня было необыкновенной удачей. По оценкам компании, это лучшая из копий игры Super Mario Bros., выставляемых на профессиональных аукционах.

Читайте также: ЦИК сообщила о победе Вирастюка на довыборах в Ивано-Франковской области

Предыдущий рекорд по продажам игр был установлен летом 2020 года. Тогда старый картридж Super Mario Bros. продали на Heritage Auctions за $114 тыс.

Игра Super Mario Bros. относится к жанру «платформер». Выпущена в 1985 году японской компанией Nintendo для платформы Famicom. Занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая продаваемая игра в истории.

игра, аукцион
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 4 апреля 2021
Суббота, 3 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016