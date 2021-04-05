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МИД Украины против денонсации Харьковских соглашений о российском флоте в Крыму

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МИД Украины против денонсации Харьковских соглашений о российском флоте в Крыму

МИД Украины не поддерживает денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму, так как считает их «дополнительным аргументом» для борьбы с Россией в международных судах. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.

«Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма », - пояснил Николенко в комментарии изданию «Левый берег», обнародованном в понедельник.

МИД, Харьковские соглашения
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