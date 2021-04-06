ВОЗ против введения паспортов вакцинации от COVID-19 для поездок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась против введения паспортов вакцинации от коронавируса как обязательного требования при международных поездках. Как заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, у организации на настоящий момент «нет уверенности в том, что вакцинация предотвращает передачу COVID-19».
«Применение вакцин, будь то клинические исследования или прививки широких слоев населения, осуществляется менее одного года», — напомнила она. «Частью исследований является тестирование уровней антител у людей и выяснение того, есть ли у них нейтрализующие антитела, способные остановить вирус. ...Эта работа продолжается», — констатировала официальный представитель.
«Что касается паспорта вакцинации, то мы, в ВОЗ, на нынешней стадии не хотели бы видеть, чтобы это было требованием для въезда или выезда, потому что мы на данном этапе не уверены в том, что вакцина предотвращает передачу COVID-19», — подчеркнула Харрис.
По ее словам, требование обязательной вакцинации при международных поездках связано также с риском «дискриминации в отношении людей, которые не имели возможности сделать прививку по той или иной причине».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016