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ВОЗ против введения паспортов вакцинации от COVID-19 для поездок

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ВОЗ против введения паспортов вакцинации от COVID-19 для поездок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась против введения паспортов вакцинации от коронавируса как обязательного требования при международных поездках. Как заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, у организации на настоящий момент «нет уверенности в том, что вакцинация предотвращает передачу COVID-19».

«Применение вакцин, будь то клинические исследования или прививки широких слоев населения, осуществляется менее одного года», — напомнила она. «Частью исследований является тестирование уровней антител у людей и выяснение того, есть ли у них нейтрализующие антитела, способные остановить вирус. ...Эта работа продолжается», — констатировала официальный представитель.

«Что касается паспорта вакцинации, то мы, в ВОЗ, на нынешней стадии не хотели бы видеть, чтобы это было требованием для въезда или выезда, потому что мы на данном этапе не уверены в том, что вакцина предотвращает передачу COVID-19», — подчеркнула Харрис.

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По ее словам, требование обязательной вакцинации при международных поездках связано также с риском «дискриминации в отношении людей, которые не имели возможности сделать прививку по той или иной причине».

ВОЗ, паспорт вакцинации
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