Миллиардеры из списка Forbes за год увеличили свое состояние на $5 трлн

Совокупное состояние миллиардеров, включенных в рейтинг главных богачей мира от Forbes, за год выросло на $5,1 трлн — с $8 до $13,1 трлн, подсчитали эксперты. Общее число миллиардеров подскочило сразу на 660 человек, теперь в мире насчитывается 2755 владельцев состояний в $1 млрд и более — абсолютный рекорд.

В 2021 году в список миллиардеров Forbes вошли 493 новичка, в том числе 210 из Китая и Гонконга и 98 из США.

Столь быстрый рост в издании связывают с успешным проведением крупных IPO, быстрым увеличением стоимости акций некоторых компаний и резким подорожанием криптовалют.

Больше всего миллиардеров, 724, по-прежнему живут в США, а их совокупное состояние Forbes оценивает в $4,4 трлн, что на $1,5 трлн больше, чем годом ранее. В Китае без учета Гонконга (71 миллиардер) и Макао (один) Forbes насчитал 626 миллиардеров с состоянием в $2,5 трлн (на $1,3 трлн больше, чем годом ранее).

На третье место, оттеснив Германию, в новой версии рейтинга вырвалась Индия — 140 миллиардеров против 136. Однако совокупное состояние индийских миллиардеров Forbes оценивает в $596 млрд, а немецких — в $626 млрд.