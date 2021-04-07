Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности коллекторов и запрете им общаться с должниками чаще двух раз в сутки (законопроект № 4241), сообщила одна из авторов документа, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

«Мой закон об урегулировании просроченной задолженности № 4241 (так называемый коллекторский закон) только что подписал президент», — написала она в Телеграм-канале в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот закон 19 марта. Он запрещает коллекторам совершать противоправные действия как угрозы, шантаж должников, обман относительно размера долга, посягательство на личное достоинство, права, свободу, собственность должника и близких ему лиц.

Закон предусматривает составление договоров о коллекторских услугах только с юридическими лицами, включенными в соответствующий реестр Национального банка Украины, усиливает юридическую защиту должников и ответственность коллекторов за нарушение закона.