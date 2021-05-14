В Украине заработает реестр коллекторских компаний

Национальный банк Украины с 14 июня 2021 года запустит Реестр коллекторских компаний, в котором должны зарегистрироваться все структуры, предоставляющие услуги по урегулированию долгов по потребительским кредитам, сообщается на сайте центробанка.
Отмечается также, что это является требованием вступившего в силу 14 апреля закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности» (законопроект № 4241), принятого Верховной Радой 19 марта.
На подачу пакета документов на включение в Реестр коллекторским компаниям установили период с 14 июля по 13 августа, чтобы было время на его подготовку.
Для разъяснения ситуации НБУ запустил специальный веб-сайт, посвященный предстоящей регистрации коллекторских компаний, условиям допуска их на рынок и т.д.
В то же время уточняется, что финансовым компаниям, которые имеют лицензию на предоставление некоторых финансовых услуг, а именно на факторинг или кредитование, нужно будет подать сокращенный перечень документов. А юридическим лицам без лицензий — полный пакет документов.
Национальный банк напоминает коллекторским компаниям о важности проверить себя на соответствие требованиям к деловой репутации и структуре собственности еще до того, как подавать документы для регистрации. Веб-сайт содержит краткое описание этих важных понятий.
НБУ подчеркивает, что компании, которые не зарегистрируются в Реестре, после 14 октября 2021 года будет запрещено осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. Договор кредитодателя с незарегистрированным коллектором будет считаться ничтожным.
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