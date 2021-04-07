Регулятор ЕС признал тромбоз побочным эффектом вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении регулятора ЕС.

«Комитет по безопасности PRAC сегодня пришел к выводу, что необычные тромбы с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной как вакцина AstraZeneca)», — говорится в документе.

В ЕМА напомнили медработникам и пациентам о потенциальной возможности «очень редких случаев образования тромбов» после вакцинации.

При этом регулятор подчеркнул, что по-прежнему считает, что польза от вакцины AstraZeneca превышает связанные с ней риски.

Напомним, сегодня британский регулятор рекомендовал не применять вакцину AstraZeneca для людей моложе 30 лет по аналогичным причинам.