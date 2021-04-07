Регулятор ЕС признал тромбоз побочным эффектом вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении регулятора ЕС.
«Комитет по безопасности PRAC сегодня пришел к выводу, что необычные тромбы с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной как вакцина AstraZeneca)», — говорится в документе.
В ЕМА напомнили медработникам и пациентам о потенциальной возможности «очень редких случаев образования тромбов» после вакцинации.
При этом регулятор подчеркнул, что по-прежнему считает, что польза от вакцины AstraZeneca превышает связанные с ней риски.
Напомним, сегодня британский регулятор рекомендовал не применять вакцину AstraZeneca для людей моложе 30 лет по аналогичным причинам.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
UA . ЖИТТЯ ДІТЕЙ І ВНУКІВ НА ЗЕМЛІ АБО СМЕРТЬ З СТО МІЛЬЙОНАМИ ЖЕРТВ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПУТІНА ЧУДА НЕ БУЛО НЕМА І НЕ БУДЕ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........