В Украине почти 20 тыс. новых заболевших COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявили 19 419 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.

Отметим, значительный суточный прирост случаев в Киеве - 1886. Больше тысяч новых заражений во Львовской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях.

Днем ранее, 7 апреля было зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 апреля сообщалось о 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19.

За минувшие сутки умерли от вируса 464 человек, а выздоровели 10 032 человека.

За вчера госпитализировали более 5 тысяч человек.

За сутки сделали 128 440 тестов на коронавирус (в частности, методом ПЦР - 57 996, методом ИФА - 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46 797).

За все время пандемии в Украине: