Пресс-секретарь Зеленского отвергла возможность наступления Украины на Донбассе

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина не планирует начинать активные боевые действия на Донбассе. По ее словам, «Украина не может наступать на свою же территорию и бороться со своими людьми».
"Главнокомандующий нашей армии уже заявил, что сообщения о якобы наступлении Украины на Донбасс — это полный фейк и дезинформация. Украина не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми,— сказала она в эфире телеканала "Дом".— Но другое дело — это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск возле украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: может ли Россия наступать?".
Ситуация на Донбассе обострилась в марте 2021 года. Владимир Зеленский съездил туда в субботу, 10 апреля.
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