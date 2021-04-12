В ближайшее время две области могут выйти из «красной» зоны

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в ближайшее время Черновицкая и Черниговская области могут перейти из «красной» в «желтую» карантинную зону.

«Уже сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. Черниговская и Черновицкая области уже подходят к тому, что — бы через несколько дней перейти из» красного «на» желтый «уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что в них будут сняты жесткие карантинные ограничения », - заявил Ляшко в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на «5 телеканале».

Напомним, что сейчас в Киеве и 12 из 24 областей Украины зарегистрирован наивысший «красный» уровень эпидемиологической опасности.

Согласно данным Минздрава, в «красной зоне» — Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

В то же время, в «оранжевую зону» попали 10 областей из 24: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Черкасская.

В «желтой зоне» — лишь две области: Ивано-Франковская и Херсонская. Желтый уровень эпидемиологической опасности — базовый на уровне всей страны.