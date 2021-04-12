В Беларуси прекратили трансляцию канала Euronews

В Беларуси прекратили трансляцию телеканала Euronews, говорится в сообщении Министерства информации в понедельник.

«12 апреля 2021 года из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Республике Беларусь, Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews», — говорится в сообщении.

В Мининформе уточнили, что срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории республики истек.

«Вместе с тем с сегодняшнего дня в Республике Беларусь начинает вещание ПОБЕДА — телепрограмма о Великой Отечественной войне, российского производства. Масштабный проект „Цифрового Телесемейства“ Первого канала, созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в ведомстве.