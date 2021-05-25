Генсек НАТО заявил о десятках тысячах российских военных у границ Украины

Сейчас у границ Украины находятся десятки тысяч российских военных, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Во время пресс-конференции с премьером Эстонии Кеей Каллас он заявил, что Москва ограничивает навигацию в Черном море и Керченском проливе.

Столтенберг добавил, что Россия отвела только определенную часть своих войск от границ.

«В то время, как Россия отвела некоторые свои войска, десятки тысяч солдат остаются в Украине и вокруг нее, а также остается значительное количество вооружений»,- сказал Столтенберг.

Он также назвал модель поведения России в Черном море агрессивной и вызывающей серьезное беспокойство.

«НАТО продолжит проявлять бдительность, укреплять оборону и средства сдерживания, а также поддерживать партнеров альянса», — добавил Столтенберг.