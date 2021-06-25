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США готовы поддержать минский и нормандский форматы, если РФ будет их выполнять

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США готовы поддержать минский и нормандский форматы, если РФ будет их выполнять

США готовы поддержать минский и нормандский форматы по Донбассу, однако многое зависит от Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Spiegel.

По его словам, в 2015 и 2016 годах США согласились с тем, что нормандский формат играет центральную роль в продвижении минского мирного процесса. Однако, как утверждает госсекретарь, Россия по большей части не выполнила результаты процесса.

«Президент Байден обсудил это с президентом Путиным, а также с канцлером Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. При этом мы представляли следующую точку зрения: если Россия всерьез заинтересована в том, чтобы наполнить „Минск“ жизнью, и мы можем при этом помочь, тогда мы на 100% готовы к этому», — сказал госсекретарь.

Как отметил Блинкен, все зависит от того, действительно ли этого хочет Россия.

«Я надеюсь, что Россия действительно серьезно относится к минскому процессу. В этом случае нормандский формат сможет и далее играть центральную роль, и мы готовы взаимодействовать и способствовать ему. Но все зависит от Москвы», — отметил госсекретарь.

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Так называемый «нормандский формат» переговоров по Донбассу существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в регионе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

Донбасс, нормандский формат, Энтони Блинкен
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