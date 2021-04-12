После визита Зеленского к Эрдогану Россия закрыла туристические поездки в Турцию

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года», — сказала Голикова на брифинге в понедельник, сообщают российские СМИ.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ и направлений для участия концерна «Титан-2» в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристических путевок также с 15 апреля по 1 июня.

Напомним, ранее Турция поддержала Украину на фоне роста напряженности на Донбассе.

Турция озабочена развитием ситуации на Донбассе и готова предоставить Украине «любую необходимую поддержку» для снятия напряженности в этом регионе. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером в субботу, 10 апреля, на пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках заседания стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной.

При этом Эрдоган подчеркнул, что надеется на урегулирование конфликтной ситуации на границе Украины с Россией «дипломатическим путем, на основе уважения принципа территориальной целостности Украины и норм международного права». Кроме того, турецкий лидер указал, что поддерживает перспективу членства Украины в НАТО и намерение страны получить в ближайшее время соответствующий план действий.