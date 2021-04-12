После визита Зеленского к Эрдогану Россия закрыла туристические поездки в Турцию

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года», — сказала Голикова на брифинге в понедельник, сообщают российские СМИ.
Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ и направлений для участия концерна «Титан-2» в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.
Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристических путевок также с 15 апреля по 1 июня.
Напомним, ранее Турция поддержала Украину на фоне роста напряженности на Донбассе.
Турция озабочена развитием ситуации на Донбассе и готова предоставить Украине «любую необходимую поддержку» для снятия напряженности в этом регионе. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером в субботу, 10 апреля, на пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках заседания стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной.
При этом Эрдоган подчеркнул, что надеется на урегулирование конфликтной ситуации на границе Украины с Россией «дипломатическим путем, на основе уважения принципа территориальной целостности Украины и норм международного права». Кроме того, турецкий лидер указал, что поддерживает перспективу членства Украины в НАТО и намерение страны получить в ближайшее время соответствующий план действий.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016