Войти
Зеленский считает, что США должны помочь вступлению Украины в НАТО
позиция
Зеленский считает, что США должны помочь вступлению Украины в НАТО
Рада собирается провести два внеочередных заседания
парламент
Рада собирается провести два внеочередных заседания
Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года
позиция
Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

После визита Зеленского к Эрдогану Россия закрыла туристические поездки в Турцию

927
После визита Зеленского к Эрдогану Россия закрыла туристические поездки в Турцию

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года», — сказала Голикова на брифинге в понедельник, сообщают российские СМИ.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ и направлений для участия концерна «Титан-2» в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристических путевок также с 15 апреля по 1 июня.

Напомним, ранее Турция поддержала Украину на фоне роста напряженности на Донбассе.

Читайте также: Ляшко предложил ОАЭ начать производство китайской вакцины от коронавируса в Украине

Турция озабочена развитием ситуации на Донбассе и готова предоставить Украине «любую необходимую поддержку» для снятия напряженности в этом регионе. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером в субботу, 10 апреля, на пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках заседания стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной.

При этом Эрдоган подчеркнул, что надеется на урегулирование конфликтной ситуации на границе Украины с Россией «дипломатическим путем, на основе уважения принципа территориальной целостности Украины и норм международного права». Кроме того, турецкий лидер указал, что поддерживает перспективу членства Украины в НАТО и намерение страны получить в ближайшее время соответствующий план действий.

Россия, Турция, Донбасс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 12 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Пятый выпуск «Паломницы»: можно ли научиться милосердию?

В русском языке слово «милостыня» и «подаяние», являются синонимами, и зачастую употребляются вместе «подаяние милостыни». На английский язык два эти слова переводятся одинаково - «alms-giving». Но в новом фильме Оксана Марченко использует именно слово «милостыня», а не «подаяние». И этот, на первый взгляд второстепенный семантический аспект играет колоссальную роль.
Эдуард Долгачев
Эдуард Долгачев
журналист

«Пора валить!» Как невинная фраза из переписки стала сигналом для избирателей

Что должен подумать простой украинец, если депутат от партии власти, которая отвечает за все происходящее в Украине, прямо пишет «нужно ВАЛИТЬ из ЭТОЙ страны»? Простой украинец сделает вывод, что даже депутат от «Слуги народа» - т.е. представитель политической элиты – оценивает результаты политики Зеленского и «зеленых» как «ужас-ужас-ужас». Ну а в самом деле как можно оценивать результаты деятельности ЭТОЙ власти?
Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016