Ляшко предложил ОАЭ начать производство китайской вакцины от коронавируса в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предложил Объединенным Арабским Эмиратам рассмотреть возможность производства вакцин от коронавируса в Украине. Этот вопрос намерены проработать в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что решение по вопросу о производстве вакцин в Украине примут до конца мая этого года.

«Главный государственный санитарный врач Украины предложил руководству (компании, — ред.) G42 рассмотреть возможность локализации производства вакцины против COVID-19 в Украине. Договорились проработать этот вопрос в ближайшее время и принять решение до конца мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Напомним, Украина договаривается с ОАЭ о поставке 5 млн доз вакцины от COVID. Речь идет о препарате китайской компании Sinopharm.