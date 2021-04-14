Суд в РФ дал украинскому пранкеру шесть лет колонии

Пранкера из Украины Никиту Кувикова, известного в интернете под псевдонимом Евгений Вольнов, заочно приговорили к шести годам колонии за оправдание и пропаганду терроризма после теракта в архангельском здании ФСБ в 2018 году, сообщается на сайте СК РФ.
По данным СК, в ноябре 2018 года Кувиков, узнав о теракте в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видеозапись со своим телефонным разговором, в котором «публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания». В октябре 2019 года Кувиков был заочно арестован.
«Кувиков приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок два года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Кувиков находится в розыске, поэтому судебное заседание прошло без него.
Ранее Кувиков уже был заочно арестован, но по другому обвинению. Пранкер, по версии следствия, публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, «вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».
Взрыв у входа в здание ФСБ РФ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. Пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно, устроивший взрыв, погиб от полученных ранений. СК признал взрыв терактом и заявил, что, по предварительной информации, самодельное взрывное устройство в здание пронес 17-летний местный житель.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в российском Кемерово 25 марта 2018 года. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.
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