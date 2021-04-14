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В Минобороны посчитали численность войск РФ вблизи границы Украины

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В Минобороны посчитали численность войск РФ вблизи границы Украины

В результате стягивания дополнительного военного контингента численность войск РФ вблизи границ Украины достигнет 110 тыс. военных, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

«Собранные данные позволяют нам признать продолжающуюся подготовку к приближению к украинским границам дополнительных подразделений с континентальной России. С дополнительным контингентом общая численность российских войск, сконцентрированных вдоль украинских границ в этом направлении, достигнет 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных», — сказал Таран на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны в среду.

По его словам, в более широком смысле, Россия продолжает наращивать свои ударные возможности на европейском континенте.

Кроме того, указал Таран, необходимо учитывать политические и связанные с ними события в области безопасности в Беларуси, которые могут потенциально привести к постоянному военному присутствию России в этой стране.

Министр обороны высказал свои предположения о возможных сценариях действий России в ближайшем будущем.

«Прежде всего, проектом российской власти является повысить давление на нашу страну, чтобы уменьшить прогресс реформ, позитивные внутренние политические события и вопиюще разрушить наши евроатлантические стремления», — отметил он.

Также Таран рассказал об опасениях по поводу наступательной операции РФ с Крыма для того, чтобы обеспечить поставку воды в Крым.

«Во-вторых, мы обеспокоены вероятной подготовкой регулярных российских войск провести наступательную военную операцию с направления Крыма для того, чтобы обеспечить поставку воды на полуостров, что является исключительной ответственностью страны, которая оккупировала Крымский полуостров», — добавил он.

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Министр сообщил, что Украина также отчетливо осознает высокую вероятность провокации, подобной на ту, что была в Грузии, украинских Объединенных сил на Востоке для того, чтобы обвинить Украину в нарушении существующего режима прекращения огня и использовать это как предлог для увеличения войск на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Также, по мнению Тарана, Россия симметрично развертывает войска в ответ на учения «Defender Europe», чтобы усилить боеготовность для российских стратегических учений «Запад 2021».

«Принимая во внимание все эти предположения, мы не можем исключить возможность, что российские оккупационные войска в Крыму и вблизи наших границ могут предпринять значительные военные провокации на протяжении этого года», — подчеркнул глава Минобороны.

Он проинформировал, что в 2021 году Украина потеряла 28 солдат, которые были убиты во время боевых действий, а 68 военнослужащих получили ранения.

«В этом контексте, от имени министерства, я прошу всех наших партнеров, все европейские страны удвоить вашу бдительность и многоцелевое сдерживание, чтобы крепко держать Россию в границах международного права», — заявил Таран.

Россия, Минобороны, Андрей Таран
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