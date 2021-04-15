Пентагон пообещал укреплять оборонный потенциал Украины

Соединенные Штаты продолжат укреплять долгосрочный оборонный потенциал Украины. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, выступая в четверг на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

«США все больше обеспокоены наращиванием российских сил на границе с Украиной и в Крыму. Россия сейчас имеет самое серьезное сосредоточение сил на границе с 2014 года», — утверждала она. По словам Купер, Вашингтон непоколебим в поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.

«Мы также продолжим поддерживать долгосрочный оборонный потенциал Украины и предоставлять помощь в сфере безопасности, чтобы помочь украинской стороне защитить себя от российской агрессии», — добавила представитель Пентагона. По ее словам, Вашингтон в контактах с Москвой заявил, что России следует воздержаться от эскалации на границе.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Также появилась информация о концентрации российских войск на границе с Украиной.