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Мировые знаменитости попросили Путина пустить врачей к Навальному

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Мировые знаменитости попросили Путина пустить врачей к Навальному

Более 70 мировых знаменитостей подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить отбывающего срок в колонии и объявившего голодовку оппозиционера Алексея Навального компетентной медицинской помощью. Обращение опубликовано в газете Le Monde.

Авторы письма отмечают, что у Навального есть признаки тяжелого неврологического расстройства, которое приводит к постоянной боли в спине и потере чувствительности в конечностях.

«Мы обращаемся к вам, господин Президент, с просьбой обеспечить, чтобы г-н Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается, и на которое он имеет право, как и любой гражданин России», — говорится в письме.

В число подписавших письмо вошли фронтмен Radiohead Том Йорк, писатели Джоан Роулинг, Патрик Зюскинд, Салман Рушди, Орхан Памук, Светлана Алексиевич и Нил Гейман, актеры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Бенедикт Камбербэтч, Джут Лоу, Билл Найи, Ванесса Редгрейв и Стивен Фрай, поэтесса и лауреат Нобелевской премии 2020 года Луиза Глюк, а также сценарист и режиссер Джей Джей Абрамс, драматург Том Стоппард и другие.

На суде по замене условного срока на реальный Навальный процитировал одного из персонажей Роулинг. «Полумна Лавгуд, помните такая в „Гарри Поттере“? Важно не чувствовать себя одиноким, потому что на месте Волан-де-морта я бы очень хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким», — сказал он.

Навальный был задержан и арестован в январе по возвращению из Германии, где с августа находился на лечении после отравления.

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В феврале по требованию властей суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше», назначенный еще в 2014-м, на реальный — оппозиционер проведет в колонии два с половиной года.

В колонии Навальный пожаловался на ухудшение состояния здоровья — боли в спине и отказ чувствительности конечностей. В конце марта он объявил голодовку, требуя допустить к нему врачей. 16 апреля оппозиционер сообщил, что в колонии угрожают начать принудительное кормление.

Алексей Навальный
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