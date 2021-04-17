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В МИД готовят ответ после задержания украинского консула в Петербурге

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В МИД готовят ответ после задержания украинского консула в Петербурге

Украина готовит ответ в отношении российских дипломатов после задержания консула в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», — сказал Енин в интервью изданию УНН.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что консул уже находится на территории дипмиссии.

«Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ», — сказал он в комментарии «РБК-Украина».

16 апреля ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, «данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации». В спецслужбе добавили, что к украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

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Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

МИД, отношения с Россией
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