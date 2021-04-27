Украина высылает сотрудника генконсульства РФ в Одессе

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве «persona non grata» и объявляет консула генерального консульства РФ в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом, сообщил спикер МИД Олег Николенко.
«В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года», — говорится в комментарии Николенко, опубликованном на сайте МИД во вторник.
Спикер подчеркнул, что в случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, МИД Украины оставляет за собой право на дальнейшие действия в ответ.
Николенко отметил, что Украина рассматривает объявление МИД РФ сотрудника посольства Украины в Москве «persona non grata», как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины.
«Полностью отбрасываем голословные обвинения о том, что объявленный „persona non grata“ украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций», — пояснил он.
Он подчеркнул, решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 г. и постоянную дипломатическую практику.
Как сообщалось, в понедельник в МИД РФ заявило, что сотрудник посольства Украины в России объявлен persona non grata, ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля.
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