МИД прокомментировал российские предложения по безопасности

Только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на распространенные МИД Российской Федерации российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В связи с положениями этих проектов, которые касаются нашего государства, подчеркиваем, что только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.
Он подчеркнул, что такую же позицию разделяет и сам Североатлантический альянс, что подтверждается, в частности, в его заявлении от 16 декабря 2021 года.
«Это же касается и исключительного суверенного права Украины самостоятельно определять развитие отношений с иностранными государствами на двустороннем уровне, в том числе в сфере военного сотрудничества. Отмечаем общепризнанный факт — главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях», — указал Николенко.
Спикер МИД отметил, что именно свертывание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте.
«В связи с этим призываем Россию, как первые конструктивные шаги для достижения этой цели, безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата, в том числе общих согласованных выводов саммита Нормандской четверки 2019 года, которые касаются, прежде всего, неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств, продолжения процесса разминирования, выполнения политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита, открытия и обеспечения надлежащего функционирования новых пунктов пропуска на линии разграничения, проведения следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками», — сказал Николенко.
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