Зеленский вновь заявил, что лишь вступление в НАТО гарантирует Украине безопасность

Безопасность Украины в долгосрочной перспективе может быть гарантирована только вступлением в НАТО. Такое мнение президент Владимир Зеленский выразил в опубликованном в субботу интервью британской газете The Daily Telegraph.

«Только вступление Украины в НАТО может гарантировать долгосрочную безопасность и мир», — сказал он. Зеленский после обсуждения данной темы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в пятницу в Париже сообщил, что по-прежнему ждет конкретики в вопросе о том, когда НАТО сможет предоставить Киеву план действий по подготовке к членству в альянсе.

Как уточняет издание, украинский лидер подтвердил свою поддержку идеи проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Зеленский рассчитывает, что хозяин Белого дома заявит на саммите о «необходимости конструктивных переговоров о завершении войны на Донбассе». По мнению Зеленского, американо-российская встреча на высшем уровне может привести к разрядке напряженности на востоке Украины. По его словам, новое обострение напряженности представляет собой испытание «для Европы и Запада в целом».

«Этот конфликт определит то, сохранится ли по-настоящему демократический порядок, будет ли работать принцип неприкосновенности границ и будут ли страны самостоятельно определять свою судьбу», — отметил Зеленский. «Мы уже находимся в кризисной ситуации. Поэтому важно, чтобы наши совместные усилия дали плоды и чтобы всем стало очевидно, что агрессивные действия и угрозы никому не принесут пользы», — добавил он.

Зеленский обвинил Москву в попытке оказать давление на страны Запада и испытать на прочность их отношения с Киевом путем сосредоточения сил вблизи украинской границы. Он заверил, что смотрит на ситуацию «абсолютно трезво» и не исключает ни одного из рассматриваемых вариантов развития событий.

Напомним, что ситуация на Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Позже появились сообщения о стягивании к украинской границе российских войск.