ОККО-Ритейл вошла в топ-3 выгодополучателей от «скруток» НДС на сумму свыше 300 млн грн

Компания «ОККО-Ритейл» из группы компаний ОККО (концерн «Галнафтогаз») вошла в топ-3 выгодополучателей от «скруток» НДС по итогам 2020 года. Об этом сообщалось на заседании временной следственной комиссии в Верховной Раде, сообщает Обозреватель.

В «ОККО-Ритейл» выявили налоговых накладных от сомнительных контрагентов на сумму НДС 301 млн грн. В частности, в схему вовлечены четыре компании- «скрутчика» из Киевской и Львовской областей: ООО «Торговая компания «Дионис», ООО «Трансмак», ООО «Торговый Альянс», ООО «Краузе ЛТД». В результате махинаций с накладными продукты питания, одежда, алкогольные напитки и хозтовары «превратились» в кукурузу и пшеницу. Выгодополучатель схемы — «ОККО-Ритейл», которая специализируется на розничной торговле топливом.

«Это типичная схема. Проблема „скруток“ существует, она системная и происходит из месяца в месяц. Вместе с новым главой Государственной налоговой службы и нашей ВСК я бы хотел, чтобы мы сделали все, чтобы остановить эту деятельность. Она приводит к одному: формирует теневую экономику, сокращает поступления в доходную часть госбюджета», — сказал глава следственной комиссии, нардеп Иван Крулько.

В целом, по данным ВСК, в течение 2019-2020 годов недобросовестные компании «скрутили» НДС на общую сумму 49,2 млрд грн.

Как ранее сообщалось в журналистском расследовании 5 канала, компании «ОККО-Ритейл» и «ОККО-Бизнес контракт» не уплатили в госбюджет НДС на сумму 329,3 млн грн и 21,9 млн грн соответственно. Группа компаний ОККО принадлежит концерну «Галнафтогаз», который в свою очередь входит в холдинг Виталия Антонова «Универсальная инвестиционная группа». По подсчетам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, холдинг не доплатил в бюджет 5,5 млрд грн налогов при этом получил возмещение «липового» НДС на сумму порядка 360 млн грн. Львиная доля НДС «скручено» через торговлю топливом, на которой специализируется ОККО.