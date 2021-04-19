Зеленский поздравил НАСА с первым полетом вертолета на Марсе

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил НАСА с успешным полетом марсианского вертолета Ingenuity.

«Технологии побеждают. Поздравляю НАСА с первым полетом Mars Helicopter! Горжусь, что среди его разработчиков — украинец Игорь Панченко», — написал Зеленский в соцсети Twitter в понедельник.

«Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника «Сич-2-30», — добавил президент.

Как сообщалось, вертолет-дрон Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, в понедельник совершил первый испытательный полет. Высота первого полета, который продлился около 20 секунд, составила около трех метров.