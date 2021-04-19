NASA провело первый в истории полет вертолета на Марсе

Беспилотный вертолет Ingenuity провел первый испытательный полет на Марсе.
«Данные показывают: вертолет совершил успешный первый полет», — говорится в Twitter NASA.
Во время полета работали камеры на вертолете. Также процесс снимал с расстояния ровер Perseverance. Однако пока данные вертолета расшифровываются.
При этом NASA уже получило данные и подтверждение телеметрии. Она подтвердила, что аппарат совершил успешный подъем, завис на небольшое время и успешную сел на поверхность.
Ingenuity представляет собой небольшой летательный аппарат с двумя винтами диаметром 1,2 м. Он был доставлен на Марс с помощью марсохода Perseverance. Поскольку на Марсе более разряженная атмосфера, чем на Земле, лопасти вертолета должны были крутиться на скорости 2,5 тыс. оборотов в минуту — гораздо быстрее, чем необходимо на земле (500 оборотов в минуту).
Изначально запуск вертолета должен был пройти 11 апреля. Однако сроки несколько раз сдвигали.
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