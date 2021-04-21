Все английские клубы объявили о выходе из Суперлиги

Все английские клубы объявили о решении начать процесс по выходу из состава учредителей Суперлиги. Об этом сообщает Reuters.
Так, вновь созданный турнир покинули лондонские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», а также «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Таким образом, из Суперлиги вышла половина клубов. Пока там остались итальянские «Милан», «Ювентус» и «Интер», а также испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал».
О создании Суперлиги 12 ведущих европейских клубов объявили в ночь на 19 апреля. Еще три клуба-учредителя должны были быть объявлены позднее. Турнир с участием 20 команд планировалось запустить в августе. Все 15 учредителей должны были получить постоянное место в Суперлиге, еще пять участников должны были ежегодно отбираться через квалификационный турнир.
Как писала газета Financial Times, клубы-учредители должны были ежегодно зарабатывать общую сумму в размере €4 млрд за счет продажи телеправ и спонсорских контрактов.
На создание турнира организаторы получили от американского банка JPMorgan заемные средства в размере $6 млрд. При этом клубам ежегодно должна была выплачиваться фиксированная сумма в размере €264 млн. Также каждый клуб-основатель получил бы за участие в турнире от €100 до €350 млн.
Идея создать Суперлигу встретила массу негативных отзывов. В частности, УЕФА выпустил совместное заявление с футбольными ассоциациями Англии, Испании и Италии, в котором сообщил, что клубы, участвующие в создании турнира, будут исключены из розыгрыша еврокубков. Помимо этого, им пригрозили исключением из национальных чемпионатов.
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