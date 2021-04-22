Pfizer сразу в нескольких странах обнаружила подделки своей вакцины от COVID-19

Компания Pfizer обнаружила случаи использования своей поддельной вакцины от коронавируса в Мексике и Польше, сообщает The Wall Street Journal.

Власти изъяли упаковки с препаратом, и компания после проведенных исследований выявила подделку. При этом Pfizer заявила, что в Польше под видом вакцины, вероятно, распространялось средство от морщин.

По данным газеты, в Мексике поддельную вакцину получили около 80 человек, они не пострадали. Местные власти сообщили, что на упаковках были проставлены неверные сроки годности, а также указаны номера партий, отличные от тех, что поступили в страну.

В марте сообщалось, что в интернете начали появляться объявления о продаже вакцин от COVID-19. Чаще всего речь идет о препаратах компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Цена варьируется от $250 до $1200 за дозу. Эксперты указывали, что никакой гарантии подлинности проданной вакцины в таких случаях нет.