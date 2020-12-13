Решение по вакцине Pfizer в ЕС примут до 29 декабря

Решение о допуске вакцины от нового коронавируса, разработанной консорциумом в составе компаний Pfizer и BioNTech, ожидается 29 декабря, затем начнутся ее поставки и применение. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель.
«Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) сообщило, что решение о допуске будет принято до 29 декабря. Нам нужно немного подождать», — сказала она. «Сразу после этого начнутся поставки в страны ЕС, а в январе появится возможность приступить к вакцинации», — добавила Меркель. Она ожидает начала прививок «спустя несколько дней» после одобрения препарата со стороны ЕМА.
12 декабря управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применение вакцины Pfizer/BioNTech в стране в чрезвычайных случаях. Она стала первой одобренной вакциной в Америке. Действующий президент страны Дональд Трамп в связи с этим пообещал начать вакцинацию населения в течение 24 часов — поставки препарата в штаты уже начались.
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