Решение по вакцине Pfizer в ЕС примут до 29 декабря

Решение о допуске вакцины от нового коронавируса, разработанной консорциумом в составе компаний Pfizer и BioNTech, ожидается 29 декабря, затем начнутся ее поставки и применение. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель.

«Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) сообщило, что решение о допуске будет принято до 29 декабря. Нам нужно немного подождать», — сказала она. «Сразу после этого начнутся поставки в страны ЕС, а в январе появится возможность приступить к вакцинации», — добавила Меркель. Она ожидает начала прививок «спустя несколько дней» после одобрения препарата со стороны ЕМА.

12 декабря управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применение вакцины Pfizer/BioNTech в стране в чрезвычайных случаях. Она стала первой одобренной вакциной в Америке. Действующий президент страны Дональд Трамп в связи с этим пообещал начать вакцинацию населения в течение 24 часов — поставки препарата в штаты уже начались.