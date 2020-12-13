Американский завод Pfizer приступил к отправке первой партии вакцины от коронавируса

Фармацевтический завод американской компании Pfizer в Каламазу (штат Мичиган) приступил в воскресенье к погрузке первой партии вакцины от коронавируса, разработанной в партнерстве с германской компанией BioNTech. Об этом свидетельствует трансляция телекомпании СNN.

Контейнеры с вакциной загружаются в автофургоны почтовых компаний UPS и FedEx. Представители федеральной программы «Операция невероятная скорость» и Центров по контролю и профилактике заболеваний поручили этим компаниям развезти первые партии препарата по различным городам и штатам. Для этого мобилизованы грузовики и самолеты.

Как информировал накануне один из руководителей программы «Операция невероятная скорость», начальник командования материально-технического обеспечения Сухопутных войск США, генерал Гас Перна, первые партии вакцины решено доставить в 636 точек. 14 декабря грузы поступят в 145 мест, 15 декабря — в 425, на следующий день — в 66.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США 11 декабря одобрило обращение BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Специалисты управления получили подтверждения того, что эффективность вакцины составляет 95%, одному человеку требуется введение двух доз препарата. Вакцина должна храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре два-восемь градусов не более пяти дней). Для перевозки выпущены специальные изотермические контейнеры с датчиками глобальной навигационной системы GPS.