Украина просила ЕС отключить Россию от SWIFT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на видеоконференции с главами министерств иностранных дел ЕС призвал рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Сама видеоконференция состоялась 19 апреля, о своем предложении Кулеба рассказал 22 апреля Reuters.

Господин Кулеба считает, что отключение от SWIFT может стать частью пакета санкций против России при эскалации ситуации на востоке Украины. Глава МИД Украины также рассказал, что Киев попросил у Вашингтона поставок мощных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия России. Он озвучил просьбу в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе.

Кулеба также прокомментировал слова президента России Владимира Путина о красной черте. Российский президент в послании Федеральному собранию сказал, что Москва сама будет определять, где проходит красная черта в каждом конкретном случае. "Я понял послание президента Путина следующим образом: «Мы будем переходить ваши «красные линии», но вам не позволено переходить наши «красные линии», и мы будем определять, где находятся наши "красные линии"",— прокомментировал Кулеба.

Замглавы МИД России Александр Панкин ранее в апреле сообщал, что Россия в случае, если ее отключат от мировой межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT, задействует другие возможности.